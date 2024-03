Carles Puigdemont ha asegurado que dejará "el exilio definitivamente" para asistir personalmente al pleno del Parlament si es candidato a la investidura tras las elecciones catalanas del 12M. "Hoy comienzo la cuenta atrás de la vuelta, de una vuelta que solo tiene sentido si es para ponernos al servicio del país", ha añadido el expresident, que no ha hecho referencia a la fecha exacta de su retorno a España, si bien por el momento aún hay una orden vigente de detención si pisa territorio español. "Mi compromiso, si soy candidato a la investidura, es que dejaré el exilio para siempre", ha zanjado apuntando que si los jueces "se niegan a cumplir la ley" asistirá igualmente al pleno del Parlament si tiene mayoría para ser investido.

"Se supone que los jueces habrán aplicado las disposiciones previstas en la Ley de Amnistía, pero ya sabemos que, si a un juez español le das un limón, te hace una crema catalana", ha ironizado en la conferencia que ha pronunciado en el Ayuntamiento de Elna (Francia). "Si adoptan una actitud de rebeldía e insumisión y se niegan a cumplir la ley, asistiré igualmente al pleno si tengo la mayoría para ser investido", ha añadido.

Para hacerlo posible, ha apelado a la movilización en las urnas con el fin de lograr "una mayoría política y social que, como en las mejores ocasiones de la historia, sea capaz de dar la vuelta a las previsiones y sorprender a los ilusos enterradores".

Así se ha pronunciado el expresident en una comparecencia para anunciar su candidatura a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Puigdemont ha dado el anuncio ante un salón de actos abarrotado en la ciudad francesa de Elda: "No me gusta resignarme. No podría explicarme a mí mismo que tras haber pasado seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio... ahora, que se abre la oportunidad de hacer posible la restitución de esa presidencia injustamente destituida por el 155, que yo renegara de esta responsabilidad por razones de comodidad personal", ha explicado.