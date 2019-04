Puigdemont compara el procés catalán con la lucha contra ETA en el 30 aniversario del atentado de Hipercor

SE CUMPLEN 30 AÑOS DEL ATENTADO DE HIPERCOR

Se cumplen 30 años del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona y Carles Puigdemont ha comparado la lucha contra el terrorismo con el procés independentista: "Si no hubiese sido por la persistencia, el valor de tantas y tantas personas, seguramente este combate no se habría ganado. Dentro de unos años diremos lo mismo. Hemos perseguido todo esto, todo lo que el pueblo de Cataluña se ha propuesto, porque hemos persistido, porque no nos hemos resignado".