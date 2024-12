El PSPV-PSOE ve "ilegal" y "repugnante" la campaña por la DANA que Mazón adjudicó a dedo a un empresario amigo

Los socialistas denuncian que la campaña, financiada con fondos públicos, busca promocionar la gestión personal del presidente de la Generalitat y no cumple con la ley de publicidad institucional.

El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha denunciado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por presuntas irregularidades en una campaña publicitaria relacionada con la gestión de la DANA. Según los socialistas, la campaña fue adjudicada "a dedo" a un empresario amigo del presidente, Miguel Quintanilla, y no cumple con los requisitos legales establecidos para la publicidad institucional.

La polémica gira en torno a un video difundido en las redes sociales de Mazón, donde aparece junto a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, en una visita a un bloque de viviendas en el barrio de La Torre, Valencia. En el video, Mazón asegura: "Estamos Susana y yo supervisando este bloque de viviendas que hemos conseguido arreglar después de la DANA". Sin embargo, los socialistas acusan al presidente de utilizar fondos públicos para una campaña que no informa sobre derechos o servicios concretos, sino que busca promocionar su gestión personal.

Susana Camarero ha negado cualquier irregularidad, afirmando que no se entregaron llaves durante la visita: "Es evidente que no fuimos a entregar llaves, nosotros no entregamos ninguna llave, hicimos una visita como hemos hecho en momentos anteriores".

Por su parte, José Muñoz Lladró, responsable del área de sostenibilidad de la comisión gestora socialista, calificó el video como "uno de los más repugnantes, desde el punto de vista ético, que he visto en mi vida". Muñoz aseguró que este tipo de prácticas son ilegales y evidencian una "falta de escrúpulos y nivel moral" por parte de Mazón.