A menos de 48 horas de que el rey concluya la ronda de consultas con los principales partidos y decida si encarga o no la formación de Gobierno a Pedro Sánchez, desde PSOE y de Unidas Podemos sostienen que aún hay tiempo de alcanzar un acuerdo.

Aunque durante el fin de semana no ha habido contactos oficiales, tanto la portavoz de la formación morada como la portavoz del Gobierno en funciones aseguran en público que aún se puede desbloquear la situación, aunque ninguno cede en sus posiciones.

Noelia Vera ha dicho que no tiran la toalla y que tienen 48 horas para tomar una decisión. Y eso a pesar de que Pablo Iglesias, el viernes en Al Rojo Vivo, aseguró que si el PSOE no aceptaba su propuesta para un gobierno de coalición, Unidas Podemos se abstendría en la investidura de Pedro Sánchez.

"Hasta el último momento, tenemos predisposición, no tiramos la toalla", ha dicho Vera en una rueda de prensa este lunes. Isabel Celaá, por su parte, ha dicho en una entrevista que si Podemos tiene una propuesta distinta a la de participar en el gobierno "hay tiempo".

Fuentes del Gobierno dicen a laSexta que no ha habido ninguna negociación el fin de semana, solo algún contacto telefónico entre equipos negociadores a ver si había cambios. Dicen que, por su parte, "no va a haber un giro de última hora" y tampoco lo esperan de los otros.

Desde Unidas Podemos afirman que no ha habido ningún contacto a ningún nivel: "Dos no negocian si uno no quiere, Sánchez ha decidido elecciones. No quieren negociar"

Sobre el papel del rey, abogan por que "haga entender a Pedro Sánchez que el bipartidismo se ha terminado y que los gobiernos tienen que ser de coalición. Que hay que compartir responsabilidades".