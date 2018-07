El PSOE prepara las bases de la consulta a los militantes sobre un posible pacto

La Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE se reúne en la sede de Ferraz para aprobar las bases reguladoras de la consulta que el secretario general, Pedro Sánchez, prometió hacer a sus militantes sobre un posible acuerdo de gobierno con otras formaciones políticas.



Ante la perspectiva de que la sesión de investidura tenga lugar los primeros días de marzo, la dirección socialista quiere tener listos los preparativos de la consulta para activarla en caso de que haya un pacto de gobernabilidad.



El reglamento de la consulta va a fijar el censo de militantes que pueden participar en la votación, los plazos del proceso y el procedimiento. La Ejecutiva no va a aprobar la fecha de la consulta, lo que se determinaría en otra reunión posterior, han informado fuentes socialistas.



El secretario de Organización del PSOE, César Luena, se va a reunir este mediodía con sus homólogos territoriales para consensuar las bases reguladoras. La decisión de que la militancia se pronuncie sobre un eventual pacto de gobierno fue adoptada por Sánchez en el Comité Federal celebrado el pasado 30 de enero.



La consulta no tiene carácter vinculante, puesto que el acuerdo de gobierno que pueda alcanzar el candidato socialista debe ser refrendado por el Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos.



No obstante, Ferraz subrayó que el resultado de la consulta "comprometerá políticamente" al Comité Federal. Los Estatutos del PSOE no prevén consultas de ese tipo, por lo que es necesario establecer un reglamento que tomará como referencia las bases que regularon las primarias celebradas en julio de 2014 en las que Sánchez fue elegido líder del partido.