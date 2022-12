Igualar el permiso de paternidad con el de maternidad, y que pase así de dos semanas a 16: una medida que casi todos los partidos proponen. Una ampliación que el PSOE cifra en 1.600 millones de euros, y que llevarían a cabo de forma gradual.

"Que los varones no asuman parte de la responsabilidad laboral de cuidar a los hijos es uno de los principales obstáculos para la permanencia de las mujeres madre en el mercado valoral", señalan los socialistas.

Por su parte, Podemos promete conseguirlo en seis años."Pretendemos que sea un derecho intransferible, como el tener vacaciones", ha indicado Clara Serra, secretaria de Igualdad de Podemos.

Que sea un derecho intransferible es también el objetivo de Ciudadanos y de Izquierda Unida. En este sentido, Alberto Garzón calcula que podrían beneficiarse 230.000 personas:

"El objetivo es garantizar que el mercado de trabajo no tenga desincentivos al contratar mujeres", ha explicado el número uno de Izquierda Unida.

El programa del PP incluye pasar de dos a cuatro semanas el permiso de paternidad, dado que no ven realista igualarlos. "No hasta equipararlos. No creo que a corto plazo sea un planteamiento real", ha asegurado el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

La ampliación del permiso de paternidad fue aprobada en 2010, pero lleva aplazándose desde entonces.