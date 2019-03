El PSOE, en pie de guerra contra el primer año de Rajoy en el Gobierno

El PSOE ha lanzado un nuevo vídeo en el que repasa el "cambiazo" del Gobierno de Mariano Rajoy en materias como las pensiones, la sanidad o la educación, acusando al PP de "mentir y engañar" durante la campaña electoral de hace un año.

El PSOE ha recurrido a declaraciones anteriores de Rajoy

El vídeo, titulado 'El año del cambiazo', repasa los primeros doce meses del Gobierno de Rajoy y se abre recurriendo a imágenes utilizadas por el PP en la pasada campaña electoral. De esta forma, con la sintonía del partido de fondo, se puede ver a diferentes personas enseñando carteles con lemas como "educación de calidad para nuestros hijos", "que el empleo sea lo primero" o "que no me engañen".



Después de estas imágenes del 'spot' electoral del PP, el vídeo del PSOE recurre también a declaraciones oficiales del presidente Rajoy como "cuando gobierne bajará el paro" o "los problemas no los escondemos, los eliminamos", que mezcla con protestas contra las políticas del Ejecutivo de diferentes colectivos como los profesores y médicos, los sindicatos, los simpatizantes del 15M y el 25S.



El PSOE recurre a declaraciones de Rajoy como las que hizo en el debate electoral frente al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando dijo que para él "las pensiones son un compromiso irrenunciable".



El vídeo recoge también declaraciones de otros líderes del PP como Soraya Sáenz de Santamaría o Dolores de Cospedal, quien dijo en una entrevista en televisión que "nunca se ha salido de una crisis subiendo los impuestos". Acto seguido, aparece Rajoy en la tribuna del Congreso afirmando con tono solemne: "Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo".



De esta forma, el vídeo del PSOE contrasta lo que los dirigentes del PP dijeron durante la campaña electoral con las declaraciones posteriores, una vez ganas las elecciones, en temas como la subida del IVA, el abaratamiento del despido, el copago sanitario o el fondo de rescate para la banca española. "Yo lo que llevo en mi programa no lo hago", termina el vídeo, recurriendo por última vez a una frase de Rajoy.