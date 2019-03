El PSOE exige de nuevo la comparecencia de Rajoy en el Congreso

Lejos de rehuirlo, el PSOE está más predispuesto que nunca al cuerpo a cuerpo. Alfredo Pérez Rubalcaba asegura que en el PP se han cobrado "sobresueldos en dinero tan negro como el carbón de Asturias. Lo digo por si quieren ampliar la demanda y, además de a Óscar me incluyen a mi y así vamos al mismo juzgado y pagamos al mismo abogado".



Los socialistas no quieren que ni el verano, ni la ausencia de la primera línea de dirigentes del PP enfríen el escándalo Bárcenas. Y en pleno agosto comienzan a dibujar un inicio de curso caliente.



Emiliano García-Page, secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha afirma que "hay mucho que se va a saber, ya verán en septiembre como van a hacerse públicas todos los cobros de sobresueldos de los dirigentes del PP, también del PP de Castilla-La Mancha y miembros del Gobierno".



Page apunta al mes de septiembre, para cuando el PSOE también amenaza con utilizar cuanto instrumento parlamentario esté su alcance, con un fin, la dimisión de Rajoy.



Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso asegura que "la mentira política en sede parlamentaria no puede quedar impune". Se refiere la socialista a cuando el presidente dijo que cuando él fue presidente del Gobierno "Bárcenas no estaba en el partido".



Algo que el propio Bárcenas ha puesto en entredicho al publicar su nómina de mayo de 2012. Motivo más que suficiente, dice el PSOE, para intentar que por primera vez en su historia el Congreso vote la repobración del presidente.



Complicado por dos razones, una, que no está claro que el reglamento lo permita. Y dos, que el resto de fuerzas no la comparte, aunque sí piensen que el presidente debe más explicaciones.