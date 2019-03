El PSOE exige explicaciones sobre Bárcenas y la vicepresidenta le contesta reprochándole la "división" con el PSC

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha pedido al Gobierno "un ataque de dignidad" para dar explicaciones sobre las actividades del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, una demanda a la que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha dado la vuelta acusando a los socialistas, incluso cuando se discute de la unidad de España, en alusión al desmarque del PSC.

El debate entre las dos portavoces durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso ha comenzado con la socialista preguntando a la vicepresidenta qué va a hacer el Gobierno para "resolver su falta de credibilidad", y Sáenz de Santamaría ha respondido recurriendo a la cifra de déficit del 6,7 por ciento en 2012.

"Esa es la mejor prueba de un país que quiere recuperar la credibilidad y lo está logrando, una rebaja del déficit estructural en un año de tres puntos y medio -ha señalado-. Esa es la medida de nuestra credibilidad y de la credibilidad de España".

Pero para Rodríguez, la vicepresidenta ha utilizado un "mal dato" porque la Comisión Europea ha admitido un déficit inferior al 7% pero sin contar con el rescate bancario de 40.000 millones de euros, lo que lo elevaría al 10,2 por ciento. Por eso, ha acusado al Ejecutivo de "mentir de nuevo y hacer exactamente lo contrario de lo que prometieron en su programa".

En su opinión, desde que aparecieron las primeras informaciones sobre Bárcenas y su relación con el PP "no han hecho nada más que gestionar una mentira tras otra". "Usted no puede no dar explicaciones sobre los asuntos de corrupción que afectan a su partido porque Bárcenas es el tesorero de Mariano Rajoy, de su partido", ha manifestado.

Según Rodríguez, Bárcenas "no solamente acabará sentado en el banquillo", sino que también "está sentado" entre los miembros del Gobierno, como la ministra de Sanidad, Ana Mato, por los supuestos regalos que recibió su familia de la trama Gürtel, y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el hecho de que el extesorero 'popular' se acogiera a la amnistía fiscal.

Para responder a la portavoz socialista, la vicepresidenta le ha reprochado algunas de las votaciones que tuvieron lugar ayer de las propuestas de resolución subsiguientes al Debate sobre el estado de la Nación. En una de ellas, sobre medidas para hacer frente a la corrupción, el PSOE se abstuvo, mientras que en otra, la de la consulta soberanista, 13 de los 14 diputados del PSC votaron distinto al resto del grupo parlamentario y las apoyaron.