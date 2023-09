Desde el Partido Socialista creen que los 'populares' tienen que hacer una lectura correcta de ese resultado electoral. Recalcan que tras el acuerdo de gobernabilidad en Murcia, si al PP le hubieran dado los números, gobernaría en España con Vox.

"Han pasado dos semanas desde que el rey encargó a Alberto Núñez Feijóo la investidura. Solamente hemos visto desinterés, desidia y soledad. Porque hasta Feijóo sabe que vamos a una investidura fallida", ha mantenido la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y ministra en funciones de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en unos vídeos difundidos en los perfiles de redes sociales del PSOE.

La ministra insta a los 'populares' a hacer una "lectura certera" de lo que se decidió en las urnas el 23J. A su juicio, "se dijo 'no' a un proyecto derogatorio del PP, 'no' a las políticas de confrontación, 'no' al retroceso, censura y recorte".

Alegría ha recriminado además el pacto de Gobierno del PP con la ultraderecha en Murcia, un acuerdo que se suma a los cuatro que se han llevado a cabo en los últimos meses en diferentes comunidades autónomas. "No es que el PP haya hecho suyas las propuestas y las políticas de Vox, es que el PP se abraza sin complejos a las políticas y a la ideología de Vox porque, en definitiva, son las políticas y la ideología que ellos defienden. Son las dos caras del mismo disco", ha asegurado en el vídeo.

La ministra ha asegurado que los pactos alcanzados por el PP y Vox en las comunidades autónomas dejan claro "que si sus votos hubieran sumado el pasado 23 de julio hoy estarían gobernando España". Y ahora, dice, una vez que la investidura del PP fracase, será el turno del PSOE para construir una investidura que dé a España "un Gobierno valiente y estable que siga trabajando para consolidar y ensanchar" los derechos y avances que han implantado en la pasada legislatura.

Por otro lado, ha insistido en sus críticas al hecho de que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, no haya cesado a sus directores generales por posar con la bandera franquista oelogiar a Millán Astray. "Azcón nombra a directores generales que se abrazan a la bandera anticonstitucional. Hay silencio del señor Azcón, que no destituye a estas dos personas de sus responsabilidades", ha denunciado Alegría.