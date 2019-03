El PSOE arremete contra Podemos que pide "calma" y "no caer en el insulto"

SÁNCHEZ EQUIPARA A LA FORMACIÓN DE IGLESIAS CON EL PP

Desde Podemos no entienden el nerviosismo del PSOE por la alianza con IU. Según Errejón, deberían estar nerviosos en el PP, insistiendo en que su rival no es el PSOE. Pedro Sánchez, por su parte, no duda en equiparar a Podemos con el PP.