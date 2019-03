El PSOE arranca su Conferencia con tensiones internas y una lucha velada por las primarias

Hace unas semanas, cuando las presiones para fijar el calendario de las primarias comenzaron a arreciar, el secretario general de los socialistas trasladó a sus 'barones' su intención de elegir con ellos por consenso el mejor momento para convocarlas y acordarlo en un Comité Federal después de la Conferencia.

Y a este futuro Comité Federal se remite la Ejecutiva cada vez que se ha sacado a colación en las últimas semanas el asunto del debate de las primarias, cuyo reglamento también tendrá que ser fijado por este órgano. El secretario de Organización, Oscar López, llegó a decir que en la Conferencia "sólo" se abordarán algunos "principios generales" y no tendrán ningún viso de prosperar las enmiendas que pretendan ir más allá.

Sin embargo, en la Conferencia, quedará plasmado también que las tensiones internas cobran fuerza como la provocada poer Rubalcaba, que no ha tardado en abrir fuego contra Carmen Chacón al decir lo que piensa de ella cuando en una entrevista le han pedido que la defina. "Mmm... a ver, cómo podría... Inteligente. Bueno, no, es un poco excesivo. No es que sea tonta, para nada, pero mejor tenaz. Sí, tenaz", ha afirmado el líder de los socialistas.

No obstante, en Ferraz se ha evolucionado desde este mensaje hasta el "no vamos a poner puertas al campo" que lanzó el miércoles la 'número dos' del partido, Elena Valenciano, en su reincorporación tras dos semanas alejada por una fuerte neumonía. La vicesecretaria general recordó que la Conferencia no puede tomar decisiones, pero aseguró que las primarias serán "asunto central" de la Conferencia y todo el mundo puede "expresar su opinión".

Entre un discurso y otro se encuentran las declaraciones de los dirigentes que quieren acelerar el motor del cambio en el PSOE. El martes, en el Senado, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, avisaron de que si la Conferencia no hablaba de primarias el resultado sería "frustrante".

Además, el líder de los socialistas madrileños, que recientemente fijó en febrero el momento en el que, en su opinión, deben celebrarse las primarias para elegir al candidato a La Moncloa, insistió en que el calendario "debería salir" de la Conferencia Política.

Calendario por 'consenso'

Sin embargo, pese a que dan por seguro que estas voces, y algunas otras que se puedan sumar, se van a hacer oír en la Conferencia Política, en Ferraz están convencidos de que ha calado el mensaje de que no se puede convertir este cónclave en un debate sobre el calendario interno y hay que aprovecharlo para lanzar a los ciudadanos su mensaje de alternativa. Después, ya se hablará de fechas y se acordarán por "consenso".

Para ello, la dirección cuenta en principio con el apoyo de algunas federaciones que han afirmado, en público y en privado, su interés en que este debate no acapare la Conferencia Política. Y entre ellas se encuentra la más poderosa, la de Andalucía, cuya nueva presidenta, Susana Díaz, tiene interés en que se le escuche en este cónclave. De hecho, declinó la oferta de presidir la Conferencia, un puesto más institucional, para tener una presencia más activa, que finalmente será en la apertura.

López, Chacón, Madina, García-Page...

Y, mientras tanto, ya han comenzado a salir al escaparate algunos de los socialistas fijos en las quinielas para pugnar por el cartel electoral del PSOE para las próximas generales, unos movimientos que la dirección preferiría que no se produjeran hasta que no se abra el proceso.

Dos de los posibles aspirantes, el líder de los socialistas vascos, Patxi López, y la exministra Carme Chacón, han lanzado esta semana desde los micrófonos de la Cadena Ser el mismo mensaje: si les pide que se presenten, lo harán. El exlehendakari añadió que lo hará si cree que tiene apoyos para ello y Chacón, que cree que el proyecto de renovación que llevó al Congreso de Sevilla sigue vigente.

Mientras tanto, en la misma emisora, otro de los que se sitúan en esta carrera, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, dijo que lo sigue meditando. Y un día después de las declaraciones de López añadió: "Quien se vea, nada más levantarse, capaz de todo, probablemente es un peligro público".

Al baile se ha sumado también el líder de los socialistas castellano-manchegos, que esta semana dijo a los periodistas en el Senado que no sabe si pugnará por batirse en unas elecciones generales o en su comunidad autónoma.

"Den por hecho que a algunas primarias seguro que me voy a presentar, todavía no tengo decidido a cuáles", dijo, para después añadir, con el mismo lenguaje que había utilizado horas antes el exlehendakari, que él "tampoco" se pondrá "nunca de perfil". "No lo he estado nunca", añadió.

Rubalcaba pide centrarse en el contenido de la conferencia

Y es que habrá que ver si acatan el llamamiento que hizo este jueves Rubalcaba, que ha pedido a sus compañeros que se "centren" en el contenido de la Conferencia y dejen para "otro momento" el debate sobre la fecha de las primarias y quién se presentará.

Ahora, dijo, lo importante es "pensar lo que le quiere decir a los españoles" el PSOE y por eso también no ha querido pronunciarse sobre sus intenciones. "No le puedo decir a la gente, 'oye, de personas hablamos luego', y empezar a hablar de mí mismo, eso sería una incoherencia", apuntó, antes de insistir en que lo importante es cerrar el proyecto.

Con este objetivo trabajarán las federaciones del PSOE, aunque también hay quienes dudan del valor que pueda tener este documento. Algunos insisten en que una Conferencia Política no tiene ningún poder decisorio y sus opiniones no son vinculantes para futuros programas; otros subrayan que mientras no se haya decidido quien se presentará a las próximas generales, no tiene credibilidad, por mucho que Ferraz diga que es el proyecto socialista para la próxima década.