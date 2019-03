El PSOE aprueba su lista 'cremallera' para las europeas

El Comité Federal del PSOE ha aprobado con el 98% de los votos la candidatura para las próximas elecciones europeas, que encabeza la vicesecretaria general del partido, Elena Valenciano, y que es la primera lista cremallera de ámbito nacional de su historia. La lista se ha sometido a ratificación del Comité tras una intervención inicial del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que -a puerta cerrada- ha reclamado el apoyo de todos para ganar las elecciones del 25 de mayo.

Sólo ha habido dos abstenciones y cuatro votos en contra, entre ellos de los miembros de Izquierda Socialista (IS), que se han quejado de que esta corriente interna no esté representada en la lista. Juan Antonio Barrio de Penagos y Manuel Mata han pedido la palabra además para expresar el malestar de IS y también ha habido críticas de la secretaria de Organización de Baleares, Bel Oliver, por el hecho de que la eurodiputada Teresa Riera no vaya a volver a estar en Estrasburgo.

También la federación valenciana ha trasladado su inquietud por el proceso de confección de la lista, ya que su primera propuesta, el exportavoz socialista en las Cortes Ángel Luna, se veía relegado a un puesto en el que probablemente no obtuviera escaño y finalmente ha tenido que optar por la diputada Inmaculada Rodríguez Piñero, que va de "siete".

Fuentes socialistas han argumentado que había más propuestas de candidatos masculinos que femeninos y, como era una lista cremallera, no todos tenían cabida en puestos de salida. El Comité Federal, a instancias del comité de listas, ha dado el visto bueno además a que a partir de ahora todas las candidaturas del PSOE de ámbito nacional, autonómico y municipal -para poblaciones de más de 50.000 habitantes- tengan que hacerse obligatoriamente por el método de cremallera.

Después de la votación ha subido Valenciano al estrado y, tras comprometerse a dejarse la piel en la campaña, ha dicho que eso no será suficiente y que es necesario que "aparezca el PSOE de las grandes ocasiones". "Europa con rostro humano" es la idea que los socialistas quieren transmitir en esta campaña, ha especificado, convencida de que las políticas de la derecha están acabando con lo construido en los últimos 70 años.