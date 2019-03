Rifirrafes en la lucha por liderar el PP: solo 64.523 inscritos de los 869.535 afiliados podrán votar

El coordinador general del PP hizo recientemente una estimación baja de inscritos para las primarias del partido. "En torno al 7%, creo que la cifra puede andar por ahí", aseguró Fernando Martínez-Maillo en una entrevista concedida a TVE. Esto significa que solo una minoría de afiliados podrá votar. Y ya se ha confirmado: votará el 7,4%.

A ello también se ha referido Maillo en el Congreso, justificando esta propuesta porque "son los que habitualmente participan". Hace poco, el partido presumía de contar con unos 869.535 afiliados, pero solo podrán elegir al líder 64.523.

El precandidato García-Hernández ha mostrado su indignación con este proceso y ha culpado a las condiciones impuestas por los organizadores, a quienes ha presentado un escrito: "He pedido que no se requiera estar inscrito para votar porque si no estaremos haciendo el ridículo".

Pablo Casado también ha hablado. Tanto en Zaragoza como en Logroño, el precandidato popular ha reconocido que le preocupa que la cifra baja sea por falta de ilusión de los militantes. Ha añadido que le habría gustado que pudieran votar todos. También García-Margallo ha lamentado la baja cifra de inscritos cuando se vive, según ha dicho, un momento de emergencia tras el cambio de gobierno: "La cifra es ridícula".