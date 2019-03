El presidente de Sacyr niega haber pagado una comisión de 200.000 euros al PP

En su declaración como imputado en el caso Bárcenas, ha negado además la reunión a la que hizo referencia el extesorero del PP en su declaración de julio, en la que habló de un encuentro con Manrique, el anterior presidente de Sacyr Luis Del Rivero y Vicente Tirado (actual presidente de las Cortes castellanomanchegas) para negociar esa contrata a cambio de una comisión de 200.000 euros para la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en las autonómicas de 2007. Ha negado de hecho conocer a Cañas y sobre Tirado ha indicado que sabe quién es por fotografías, según fuentes presentes en la declaración.

Manrique ha rechazada así la existencia de esa reunión, al igual que ha hecho esta mañana Del Rivero (expresidente de la compañía), quien, sin embargo, ha admitido otras reuniones que aparecen en las anotaciones que hizo Bárcenas en las agendas de su secretaria Estrella Domínguez, antes de que las destruyera, transcripciones que ha aportado su abogado, Javier Gómez Liaño, esta semana.

Manrique, que ha señalado que su relación con Del Rivero es inexistente desde 2011, ha asegurado, por su parte, que no tiene explicación de por qué aparece en esas reuniones transcritas por el extesorero. Ha insistido en que nunca se ha reunido con Bárcenas en el café Orphila, al que ha dicho que conocía de "algún evento", y que a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la conoce desde 2004 cuando era consejera de Obras Públicas en Madrid.

No obstante ha destacado que nunca se ha reunido con ministros y altos cargos, según las mismas fuentes. Ha negado también haber hecho cualquier donativo al PP, ya que no tenía disposición de los fondos de la compañía y sobre el contrato de Sufi con el Ayuntamiento de Toledo ha sostenido que no tenía datos, pero que ha pedido un informe sobre él a su empresa. Por todo ello, ha lamentado el daño que "esto nos hace aquí y fuera y a la Marca España a la que estamos intentando ayudar".