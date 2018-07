La presidenta del tribunal a Diego Torres: "Usted no puede dirigir el juicio"

El exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, ha incidido en la tercera jornada de su interrogatorio en que las facturas de los Illes Balears Forum y los Valencia Summit son "reales y verdaderas".

Diego Torres dijo en el pasado que la infanta estaba enterada de las actividades de Nóos, y ahora, se lo ha recordado la abogada de 'Manos Limpias', Virginia López Negrete: "Usted dijo que, por sus comentarios con Urdangarin, Cristina lo sabía todo".

Pero ahora Torres ni sabe ni contesta: "Lamento si en un momento dado he dicho 'aunque yo no estaba, supongo que', pues mire, ahora no voy a suponer nada".

La única acusación de la infanta ha intentado vincular al rey Juan Carlos con la decisión de disolver el Instituto Nóos y López Negrete le ha preguntado directamente a Torres. "Lo desconozco", ha respondido el exsocio de Urdangarin.

Sus preguntas no han sido bien recibidas, ni por el abogado de la infanta, ni por el fiscal, que también ha salido en su defensa. Tampoco por el por el propio Torres, que a los cuarenta minutos ha decidido dejar de responder: "No voy a contestarle más preguntas".

Pero antes de eso, ha dejado claro que no se acercó a Urdangarin por su relación con la Casa Real. "Recuerdo un cliente que me dijo 'mira, ahora te contrato porque ahora nadie pensara que lo hago porque está don Iñaki'", ha relatado. Por su parte, la infanta dice que nunca fue un gancho para atraer contratos.