PP y Cs acusan al PSOE de tener un plan oculto para Cataluña: "El sanchismo ha puesto fecha de caducidad a España"

Después de que Pedro Sánchez pasara de puntillas por el tema territorial en la presentación de su programa electoral, Iceta se ha desmarcado con una entrevista en la que ha afirmado que "si el 65% de los ciudadanos quiere la independencia", la democracia debería darle respuesta.

"Hay mecanismos de la democracia representativa que nos tienen que permitir llegar a un acuerdo y que la ciudadanía pueda hacerlo suyo o rechazarlo a través del voto", ha precisado el primer secretari del PSC posteriormente. Una afirmación que para el PP viene a reconocer el verdadero plan de Sánchez para Cataluña

"El enemigo de España se llama Pedro Sánchez, Partido Socialista y Miquel Iceta", ha criticado en declaraciones a Al Rojo Vivo el secretario general de los populares, Teodoro García Egea. A sus palabras se ha sumado Suárez Illana, candidato del PP al Congreso: "Ya sabemos que el plan de Sánchez es darle un referéndum a los catalanes".

Para Ciudadanos, Miquel Iceta siempre pone voz a lo que el PSOE no se atreve a decir. "Él lo casca. Los otros disimulan más, pero él lo casca. El sanchismo ha puesto fecha de caducidad a España", ha denunciado Inés Arrimadas, presidenta de la formación naranja en Cataluña.

Iceta ha tratado horas después de frenar el alcance de sus palabras en diario vasco 'Berria' a través de su cuenta personal de Twitter, en la que ha aseverado que es "contrario a la independencia" y que no cree que "un referéndum sea una solución para una sociedad dividida al 50%".

Desde el Gobierno del PSOE también han tratado de desactivar sus afirmaciones. "El propio señor Iceta corrigió sus palabras. Lo que vamos a hacer es trabajar para aumentar la mejora de la convivencia en Cataluña", ha señalado Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública.

En este sentido, los socialistas han querido recordar que Iceta no es el candidato a las generales. "El candidato es Pedro Sánchez y ha dicho que no va haber un referéndum de autodeterminación de ninguna de las maneras y que no va a haber independencia", ha insistido Rafael Simancas, secretario general de los socialistas en el Congreso, en Al Rojo Vivo. Así, concluyen que defenderán la unidad de España dentro de la Constitución.