Portavoz de la Juventudes Socialistas: "¿Cómo pretendemos remover la revolución desde un hotel de cinco estrellas?

En su improvisado discurso ante los dirigentes de la organización, que encabezaba su presidente, el exprimer ministro griego Yorgos Papandreu, Talegón afirmó: "Os exigimos de una vez por todas que la Internacional tenga sentido, no hagáis que los jóvenes nos avergoncemos".

La dirigente de las juventudes socialistas españolas también pidió que las cuentas de la IS no sean un "misterio, como el de las pirámides", abogó por una escuela de nuevos políticos para el futuro y censuró que reuniones como está se celebren "en hoteles de cinco estrellas" y los delegados lleguen "en coches de lujo".

"Pero no nos queréis escuchar, no estamos solo para trabajar de 'staff' como los jóvenes de Portugal en esta reunión", se quejó Talegón, al denunciar que los dirigentes de la IS quieren a los militantes jóvenes "para aplaudir y llenar los espacios con caras bonitas".

"Estamos aquí comprometidos con vosotros, los mal llamados líderes, porque sois los responsables de lo que esta pasando (...) Estamos pagando las consecuencias de vuestra falta de acción o de vuestra acción", proclamó. "No tenemos ningún tipo de apoyo de la Internacional Socialista, no os preocupamos en absoluto", aseguró Talegón, tras criticar a quienes acuden a la conferencia como "estrellas mediáticas" y hablan de sus países sin ofrecer soluciones a los demás, como hacía antaño la organización.

En Uganda hay jóvenes socialistas encarcelados -recordó- y alguien en la conferencia podría ofrecer "buenos abogados" para sacarlos de prisión. Pese a las caras de desaprobación de algunos asistentes, Talegón recibió una fuerte ovación al terminar su intervención, dentro de las decenas de discursos de los asistentes al Consejo, una de las reuniones anuales de la IS.