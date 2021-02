El rey emérito ha realizado un pago de más de cuatro millones a Hacienda en lo que supone el segundo proceso de regularización fiscal después de que el pasado mes de diciembre abonara 678.393 euros a Hacienda.

Este pago se realiza por el regalo de viajes en jet privados por valor de ocho millones. Estos vuelos estaban pagados por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans, y se considera que deben ser tributados como IRPF a Hacienda, como explica dicho medio.

Regularizaciones que generan varias dudas después de todo lo que se ha ido conociendo.

¿Por qué Hacienda no está investigando al rey emérito?

Esta no es una pregunta cualquiera, porque si no hay investigación previa el rey evitaría el delito al realizar estas regularizaciones. Para Carlos Cruzado, del sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, "es sorprendente que la Agencia Tributaria en estos dos meses y con todas las informaciones que se han ido conociendo no haya abierto todavía una investigación".

Un retraso en la notificación de las investigaciones que para los inspectores de Hacienda tiene una explicación, como explican desde la Asociación de Inspectores de Hacienda: "Al ser un procedimiento iniciado por la Fiscalía, Hacienda está atada de pies y manos porque no puede iniciar una investigación nueva".

Pagos en especie: ¿hubo contraprestación?

Los millones recibidos los ha regularizado esta segunda vez como pagos en especie, que tributan como IRPF. Esto le choca a los expertos, porque los pagos en especie se hacen si ha habido contraprestación, y por el momento no se conoce ninguna contraprestación del rey Juan Carlos a esa fundación.

¿Los 4 millones son préstamos de amigos?

Esos 4,4 millones de euros regularizados habrían salido, según El Español, de préstamos de empresarios y amigos. Hacienda deberá investigar este dinero para confirmar que fueron préstamos y no una donación encubierta, porque por la donación sí tendría que tributar a diferencia de los préstamos que no tienen coste fiscal.

¿La primera regularización no fue completa?

La última duda que surge es que si el emérito regulariza por segunda vez, ¿significa que la de diciembre entonces no fue completa?. Los expertos aseguran que no fue completa, pero ahí no habría irregularidad, porque se trata de regularizaciones a través de impuestos distintos.