Como si la polémica no fuera con ella, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha reaparecido en un mercadillo navideño. Esquiva una y otra vez las preguntas pese a que se ha conocido que un policía local la ha implicado ante el juez de forma directa. "Todo lo que yo he hecho ha sido siempre bajo las órdenes de la alcaldesa", ha indicado ante el juez este agente, procesado por cohecho.

Este ha confesado que obtuvo información de las bases de datos del Ayuntamiento de la ciudad: "Si se entra a pedir una información, tenemos que entrar con nuestra clave de Policía. Para luego entregárselas al hijastro de la alcaldesa, procesado también por ser el presunto cabecilla de la red de narcotráfico.

"Lo que pasa es que el chico este tenía una cara muy dura y eran exageradas las cosas que pedía", ha contado el policía, que ha añadido: "Pero siempre ha tenido conocimiento la alcaldesa, y siempre se ha puesto en conocimiento y siempre se ha tenido permiso". Asimismo, ha negado haber recibido nada a cambio: "Nunca, nunca". Se trata, no obstante, de una afirmación que se contradice con las escuchas realizadas por la UDEF.

"Si te quieres venir mejor a mi casa y lo hablamos aquí, que no se nos vea mucho por allí... La información ya la tengo", indica en esa grabación el agente al hijastro de la alcaldesa, Joakim Broberg, quien responde: "Ok, nos vemos luego entonces". El policía le pide en este momento "algo más de 'cash' para que me saquen esos". Broberg contesta que no tiene "nada más", pero el agente insiste.

"Pídele a esa gente. Los míos me están diciendo que eso es muy poco, que... Perdona, yo te lo cuento luego, ¿vale?", continúa el efectivo. Para el Partido Popular, sigue sin haber indicios. "Hasta el momento no hemos tenido ningún dato en el que podamos responsabilizar a la alcaldesa", ha expuesto Antonio Repullo, secretario general del PP Andalucía.

Mientras tanto, el PSOE ha pedido al presidente del Senado abrir una investigación sobre el patrimonio de la alcaldesa. "Ha modificado su declaración de bienes y el patrimonio y han aflorado años más tarde millones que no sabemos de dónde proceden", ha indicado Eva Granados, senadora por el PSC. Según dicen desde la formación socialista, esto viola el Código de Conducta de las Cortes Generales.