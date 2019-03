La Policía carga contra los manifestantes que protestan en Santiago contra Rajoy y Merkel

La Policía ha cargado contra los manifestantes concentrados contra los recortes en Europa después de que intentaran acceder a la Praza do Obradoiro.



De hecho, algunas de las personas que se estaban manifestando han caído al suelo como consecuencia de las cargas policiales. Por su parte, agentes de la Policía Nacional han pedido refuerzos.



Fueron tres filas de policías las que impidieron la entrada a la compostelana Praza do Obradoiro, mientras los manifestantes intentaban pasar gritando consignas como 'A nosa praza queremos pasar' --'A nuestra plaza queremos pasar'--, 'Queremos traballar e non emigrar' --'Queremos trabajar y no emigrar'--, y 'Merkel, Rajoy, fóra da Galiza' --'Merkel, Rajoy, fuera de Galicia'--.



Estas cargas policiales se han producido en la manifestación convocada por el BNG contra las políticas de la UE coincidiendo con la visita de la canciller alemana, Angela Merkel, a Santiago. Pero además, en esta manifestación también participan la CIG y emigrantes retornados.