Polémica después de que un acompañante de Cañamero le haga preguntas como si fuera periodista

QUEJA DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS PARLAMENTARIOS

El diputado de Podemos Diego Cañamero no ha sabido explicar en ARV por qué uno de sus acompañantes al Congreso le hizo preguntas como si fuera un periodista. "¿Cuál es su opinión en relación a los miles de jornaleros que tienen que emigrar y que no pueden trabajar aquí?", le preguntó. Ocurrió el 5 de agosto y ha provocado una queja de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Primero están con él durante la entrega del escrito de renuncia de aforamiento y minutos después le preguntan. Cañamero no ha acertado a explicarlo.