Una marca de Podemos y el PP se unen en la localidad onubense de Aljaraque para expulsar al PSOE de la alcaldía

A golpe de moción de censura es cómo van a sacar al PSOE de la alcaldía de Aljaraque, en Huelva, el Partido Popular y una marca de Unidos Podemos. Una alianza que los dos partidos justifican por la complicada situación económica que atraviesa el Ayuntamiento.

Francisco Martín, portavoz de Sí Se puede Aljaraque, asegura que "a falta de dos días para que lleguemos a 2017 falta un millón de euros en el Ayuntamiento". Pero la alcaldesa socialista lo desmiente y asegura que en la decisión han mediado los intereses personales.

"Ellos están hablando de un desfase de dinero que no se corresponde con la realidad. Justifican que no hemos atendido a su demanda y no es así", dice Yolanda Rubio, Alcaldesa Aljaraque.

La presidenta de la Junta de Andalucía ha reaccionado a la noticia a través de Twitter. Susana Díaz acusa a Podemos de quitarle la alcaldía al PSOE para dársela al PP, mientras Pablo Iglesias, dice, calla.

La respuesta de Podemos Andalucía ha llegado vía comunicado. Aclara que Podemos Aljaraque se desvinculó en noviembre de 2015 del grupo municipal Sí Se Puede y recalca que Podemos nunca facilitará un gobierno del Partido Popular. Añade además que abrirá un expediente de expulsión de Podemos a los dos concejales de Sí Se Puede.

Rafa Mayoral, le restaba importancia a la situación, hablando de "un error garrafal el que han podido tener en un pueblo perdido de Huelva". Por estas palabras pedía disculpas horas más tarde a través de Twitter.