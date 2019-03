Podemos atribuye el cansancio de Pablo Iglesias a su ritmo de trabajo

Podemos planta cara a la idea del cansancio de su líder. Sergio Pascual, secretario de organización, ha dicho en Al Rojo Vivo, que si hicieran "lo que hace el señor Rajoy, que no se expone, no habría agotamiento".



Pero Pablo Iglesias no lo oculta, está siendo un año duro y lo reconoce en varias ocasiones. En Salvados se lo dijo a Albert Rivera y también en Al Rincón a Risto Mejide. El propio Iglesias es uno de los más críticos y advierte que algo ha cambiado. En 'La Tuerka' ha dicho que "pensaba mejor cuando no tenía que trabajar tantas horas en Podemos. En algunos momentos hemos podido parecer hábiles pero hemos dejado de emocionar".



Desde el Congreso, los más veteranos le dan algunos consejos. Aunque, desde Podemos insisten en que tienen la misma ilusión y motivación que al principio. Ahora, el reto son las generales, aunque según ha podido saber laSexta Noticias, Iglesias aguantará en el Parlamento Europeo lo máximo posible. Eso sí, reducirá su presencia en programas televisivos para centrarse más en la campaña electoral. Afirman que salen con fuerza para ganar.