Podemos quiere negociar con el PSOE otra moción de censura cuando termine el verano

Pablo Echenique ha asegurado que su formación quiere comenzar a trabajar junto al PSOE en una nueva moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy "nada más empezar el curso parlamentario", tras el parón estival, para conseguir trasladar a nivel nacional el pacto alcanzado en Castilla-La Mancha: un Gobierno de coalición entre socialistas y 'morados'.

"Si por nosotros fuera, sería nada más empezar el curso parlamentario. La urgencia la vive la gente que lo pasa mal", ha asegurado en una entrevista concedida en la que ha señalado que debe ser el PSOE el que dé el paso.

Aunque Echenique ha asegurado que no van a fijar un ultimátum, sí ha avisado en varias ocasiones de que es "urgente" sacar al PP del Gobierno antes de 2020, cuando están previstas las próximas elecciones generales. "2020, para la gente que lo está pasando mal, está muy lejos", ha señalado.

Por ello, ha reafirmado que todos los esfuerzos de la colaboración parlamentaria que inauguraron PSOE y Podemos en julio deben estar orientados hacia la presentación de esa moción de censura lo antes posible, sobre todo teniendo en cuenta, según ha avisado Echenique, que el Gobierno tiene la capacidad de vetar las medidas parlamentarias que pacten.

"No está en nuestra mano, pero por nosotros, cuanto antes", ha insistido el dirigente 'morado', antes de señalar que confía en que el PSOE asuma, aunque no sea de manera inmediata, esta hoja de ruta, porque, sino, "la gente no lo entendería".

"Quiero pensar que no se plantean una estrategia de estar alargando esto indefinidamente", ha manifestado, tras apuntar que la gente ya ha visto "como se han reprobado ministros y ninguno ha dimitido". "No creo que el PSOE quiera elegir una estrategia que todo el mundo se daría cuenta de que no funciona para cambiar las políticas del PP", ha enfatizado.