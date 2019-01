Podemos está "en shock" tras la decisión de Errejon: no saben cómo organizar la candidatura en Madrid

"La organización madrileña, lo decía el otro día en una entrevista, está un poco como todos: en shock", afirma Echenique. En plena reunión entre la dirección y sus candidatos a las comunidades autónomas, Íñigo Errejón ha sido el gran ausente.

El secretario de Organización de Podemos manifiesta que él mismo le invitó le invitó. "Siendo el candidato de otra fuerza política, no tiene sentido que venga a una reunión de candidatos de Podemos", señala Echenique.

La organización asume que tiene que elegir a un nuevo candidato a la Comunidad de Madrid, pero todavía no sabe ni cómo ni cuándo. Algunos focos ya apuntan a Ramón Espinar, su actual portavoz.

"Yo no voy a poner encima de la mesa ningún capricho. Yo voy a poner encima de la mesa mi responsabilidad como secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid", señala Espinar. El secretario general de Podemos en la Comunidad no quiere hablar de las negociaciones entre Izquierda Unida y Ahora podemos para presentarse juntos hasta saber quién será el candidato.

Sin embargo, desde IU, su portavoz, Sol Sánchez, asegura en una entrevista a 'El País' que el pacto entre ambos partidos "está roto".

Desde la plataforma Más Madrid, liderada por Manuela Carmena e Íñigo Errejón, quieren rebajar la tensión. Su portavoz, Rita Maestre, en una entrevista a 'Radio Nacional', asegura que la alianza entre los dos será "muy buena". Afirma, además, que la situación "no es tan exagerada" como aparenta.

"Los partidos tienen tendencia a hacer un poco de drama y de palabras grandes. Luego, a menudo, las cosas son más normales y se encauzan con mucha facilidad", dice la portavoz de Más Madrid en 'Radio Nacional'.

Más pesimista es la premisa del secretario general del PSC, Miquel Iceta. En una entrevista a 'RAC 1', asegura que esta crisis en Podemos le "complica la vida" al PSOE. "No me voy a andar con rodeos. Si a Podemos le va mal, al PSOE se le complica la vida", asegura. Temen que la división de la formación morada aúpe a la derecha en Madrid.