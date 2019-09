El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha defendido que "la mejor manera" de tener éxito en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre será presentándose en coalición con la Chunta Aragonesista (CHA) y sin Pablo Echenique como cabeza de lista por esta comunidad autónoma. "Queremos ampliar el espacio de nuestra candidatura" y que sea una candidatura "más netamente aragonesa", ha puntualizado el político.

Escartín ha explicado que la formación aragonesista "ve casi imposible" la coalición con Podemos Aragón por el candidato, haciendo referencia a Echenique, que en las elecciones generales del 28 de abril fue número uno, impuesto, de la candidatura aragonesa de Podemos. "En abril no me gustó cómo se hicieron las cosas. Estaría bien que los candidatos no se impusieran desde Madrid", ha recordado.

Así, Escartín ha transmitido este mensaje a la dirección del partido a nivel nacional y al propio líder Pablo Iglesias, sobre quién recae la responsabilidad final de tomar una decisión al respecto. Y ha defendido que la coalición cuenta con el apoyo por "unanimidad" del Consejo Ciudadano.

La Chunta Aragonesista explora la alianza con Errejón

Por su parte, el presidente de CHA, José Luis Soro, ha remarcado que "línea prioritaria de trabajo" es formalizar una alianza junto con la candidatura de íñigo Errejón, ex número dos de Podemos. Asegura que es "la fórmula" que encuentran "más ilusionante" para concurrir a las elecciones generales del 10 de noviembre.

Soro ha explicado que este es el mensaje que ha traslado con "sinceridad" a sus socios de Podemos en el Gobierno de Aragón.