Plácido Domingo ha dado positivo por coronavirus. El artista ha sido el encargado de confirmar la noticia en un comunicado en su cuenta de Facebook.

"Creo que es mi deber moral anunciar que he dado positivo por COVID-19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente, todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas, y las pruebas han dado positivo", afirma el tenor.

Domingo pide a los ciudadanos que sean "extremadamente cuidadosos" a la hora de seguir las pautas básicas de higiene y distanciamiento con respecto a otras personas, "haciendo todo lo posible para detener el virus".

"Juntos podemos detener al virus y parar esta crisis mundial. Por favor, seguid las instrucciones y regulaciones de vuestros gobiernos para estar a salvo y protegeros no sólo a vosotros mismos, sino a toda la comunidad", concluye.

