"Es inconcebible que no se permita al Parlamento votar una ley. Es una situación gravísima". Con estas duras palabras se ha referido la ministra de Educación, Pilar Alegría, a la decisión tomada en las últimas horas por el Tribunal Constitucional, que ha rechazado el recurso del Senado contra el veto a su reforma, por lo que la cámara no podrá votar hoy mismo la renovación del tribunal. En una entrevista concedida a la Cadena SER, la titular del Gobierno ha denunciado la situación que ha ocasionado este choque institucional sin precedentes en nuestro país.

"Es como si yo decidiera que voten los que voten los ciudadanos, yo me quedo de ministra y obvio por completo la soberanía popular", ha considerado Alegría, que ha precisado: "Puedo entender que se suscite debate, pero esta forma elegida (por el Gobierno) ha sido utilizada en multitud de ocasiones, es una vía legal. Si no fuesen soluciones legales, las Mesas lo pararían. Es perfectamente legal y hubiera sido deseable no haber conocido esta respuesta". La ministra cree, en contraposición, que la resolución del TC nos lleva a "una situación de absoluta gravedad e impensable".

Para Alegría, "plantear una decisión preventiva que lo que provoca es impedir a un Senado votar" resulta "difícil explicarlo a través de las palabras", incidiendo en que hasta esta situación no se ha llegado "por casualidad": "El punto de partido es el no reconocimiento de la victoria del PSOE por parte del PP. El no reconocer la legitimidad de este Gobierno por parte del PP. El no reconocer la legitimidad del Congreso. Y tampoco han reconocido la legitimidad del Poder Judicial porque lleva cuatro años bloqueado". Según ha precisado la ministra, los populares han intentado "usar" al tribunal para "recortar derechos que nos han dado leyes aprobadas en Congreso y Senado".

En cambio, ha recordado en esa misma entrevista en la SER que sigue sin renovarse el Poder Judicial, el punto más grave de esta cuestión: "La Justicia también emana del pueblo, lo que dice la Constitución es que las mayorías del CGPJ y el TC se tienen que fundamentar por lo que las urnas han dado y, por tanto, lógicamente eso no se está produciendo. Hay una parálisis". Aun así, se ha mostrado tajante respecto a los próximos pasos para revertir este embrollo jurídico: "El parlamento va a hablar y va a buscar la forma debida para cumplir la Constitución".

"El Gobierno lo que quiere es que se cumpla la Constitución. Si somos respetuosos, lo somos de la A a la Z", ha apuntado la ministra de Educación, que ha zanjado su intervención a este respecto destacando que "parece lógico que, si los ciudadanos han dado su apoyo mayoritario a las fuerzas progresistas, hubiera una mayoría progresista en el Constitucional". No obstante, ha apostillado: "Eso no le corresponde al Gobierno, le corresponde al Constitucional".