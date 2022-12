El Presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha convocado un Pleno de urgencia que se celebrará a las 19.00 horas de este miércoles para resolver el escrito presentado en las últimas horas por el Senado. Un escrito en el que la cámara solicita la impugnación contra la paralización de la tramitación de las dos enmiendas parlamentarias sobre el Poder Judicial y el propio Constitucional.

"Esta primera y urgente impugnación que pretende preservar el curso normal de la actividad parlamentaria y que, muy probablemente no será admitido, se hace bajo una grave indefensión, el desconocimiento pleno de los motivos que ha llevado al TC ha adoptar esta grave medida", ha señalado el Senado en ese escrito, apuntando que "se trata del primero que presenta la Cámara ya que al Senado solo se le ha notificado la parte dispositiva del auto, es decir la relativa al mandato de suspender".

En ese documento presentado por el Senado se solicita, en concreto, que se resuelva dicha impugnación antes del día 22 de diciembre, por ser esta la fecha prevista para el debate y votación por el Pleno del Senado de la mencionada proposición de ley. Además, se ha dado traslado a las partes -Congreso, PP, PSOE y Unidas Podemos- así como a la Fiscalía para que aleguen lo que corresponda ante la impugnación de la Cámara Alta.

El lunes por la noche, tras un Pleno extraordinario de más de nueve horas, el TC acordó -por seis votos frente a cinco- aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso de amparo contra dichas enmiendas. Desde la notificación de este fallo, las partes tenían cinco días hábiles para presentar un recurso de súplica contra la suspensión de la tramitación parlamentaria, algo que el Senado ha hecho este mismo miércoles.

Si el Constitucional estimara ahora este recurso de súplica, supondría levantar la suspensión urgente, por lo que podría dar tiempo al Senado para recuperar las dos enmiendas. No obstante, cabe recordar que, durante el cónclave interno del lunes, el recurso del PP se admitió y las cautelarísimas se aceptaron por los seis votos de la mayoría conservadora frente a los cinco de la minoría progresista. De telón de fondo continúan las recusaciones lanzadas por PSOE y Unidas Podemos contra González-Trevijano y Antonio Narváez, que en el Pleno extraordinario no se abordaron por considerar que no era el momento procesal oportuno, pero que aún podrían resucitarse.

Cabe destacar en este punto que la reforma del Código Penal, que deroga la sedición y cambia las penas por el delito de malversación, no tendrá que volver del Senado al Congreso para ser ratificada definitivamente pese a los cambios en la proposición de ley, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias: precisan que los cambios en la proposición de ley se han producido por la suspensión de dos enmiendas mediante cautelarísimas del TC y que, por tanto, estas modificaciones en la norma no son fruto de la tramitación parlamentaria en el Senado.

Es más, explican que la paralización de las enmiendas sobre la renovación del Constitucional afectaría al texto inicial, suspendiendo estas dos modificaciones desde el origen y no en el curso parlamentario de la proposición de ley en el Senado. De este modo, si el Pleno de la Cámara Alta de este jueves 22 de diciembre rechaza los vetos y las enmiendas presentadas a la proposición de ley impulsada por el Gobierno, esta reforma del Código Penal, que, entre otras cosas, deroga el delito de sedición y rebaja las penas por malversación, quedaría aprobada ya de manera definitiva.