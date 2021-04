El Partido Popular quiere que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparezca en el Congreso para explicar la suspensión de la vacuna de Astrazeneca en menores de 60 años. Lo ha anunciado Pablo Casado en un acto con el consejero de la Comunidad de Madrid, -Enrique Ruiz-Escudero; esta comunidad fue la única que voto en contra de esta medida en el Consejo Interterritoria de Salud de anoche.

"Necesitamos saber qué está pasando y no se puede interrumpir un proceso de vacunación", ha dicho el presidente del PP. También desde Madrid piden explicaciones a Darias, a la que acusan de haber tomado esta decisión "sin criterios médicos".

Darias, en un acto este jueves, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, dice que las vacunas que se administran son seguras y que la estrategia del Gobierno es "vacunar, vacunar, vacunar".

Escudero, en declaraciones a 'Al Rojo Vivo', cree que no tiene que ser una decisión del Consejo Interterritorial de Salud, "sino del organismo regulador, la Agencia Europea del Medicamento".

"No entendemos por qué se avala la suspensión, sobre todo cuando antes se había establecido el criterio contrario, para menores de 55", ha recordado y a su juicio, es una decisión de la EMA y "la AEMPS la que tiene que decidir si se toma esa decisión sobre la suspensión de una vacuna o no. Si no, para qué están los organismos reguladores. Entendemos que debería vacunarse sin límite de edad".

Ha calificado la medida de "despropósito" y dice que esto les obliga a reorganizar el plan de vacunación. De hecho, esta mañana ya está comunicado a las personas que les tocaba vacunarse con AstraZeneca y que son menores de 60 años que se cancela.

Además, según sus datos, unas 600 personas, entre profesores, bomberos y otro personal de emergencias, así como miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están todavía pendientes de recibir su dosis.

"Es muy difícil que los españoles entiendan la decisión. La Agencia Europea del Medicamento nos dice que muy raramente se producen trombos en menores de 60, en mujeres muy poco frecuente, pero nosotros tenemos que suspender la vacunación. Es imposible de entender. Se incluye el riesgo en el prospecto pero paramos la vacunación a menores de 60", ha lamentado el consejero de Sanidad en una entrevista en Espejo Público..

El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, se ha pronunciado en el mismo sentido: "Ayer lo que la EMA dijo era que es muy raro que se produzcan trombosis, tampoco se puede establecer una relación de edad ni género. Madrid se opone porque desde el punto de vista científico porque no tenemos evidencia científica", y pide que se elimine el límite de edad y se vacune a gente más alá de los 65 años.

En una entrevista en RNE, ha recordado que hace tres semanas "el Ministerio decidió no poner la vacuna por encima de 55 y ahora se pone entre 60 y 65. Pedimos coherencia, viendo lo que ha pasado en Reino Unido pedimos que se quite el límite de 60 y 65 y se vacune a más mayores".

Más crítica ha sido la presidenta Díaz Ayuso, que ha acusado a Sanidad de "dar palos de ciego": "Lo que no se puede hacer es cambiar de criterio, dar palos de ciego y crear inseguridad constantemente", ha asegurado en Onda Cero.

"De hecho, incluso la propia Unión Europea ha desmentido a Pedro Sánchez y le dice y le deja claro que no se sabe cuántas vacunas van a poder venir a España cuando hace dos días decía que iban a ser por millones este verano".