El presidente Pedro Sánchez ultima los preparativos para viajar en los próximos días a Kiev, lugar en el que se reunirá con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, según puede adelantar laSexta. Se trata de una reunión de la que no pueden trascender más detalles debido a las altas medidas de seguridad que se deben adoptar.

Esta reunión se producirá después de que Sánchez anunciara ayer en una entrevista en Antena 3 que España reabrirá "en pocos días" su embajada en Kiev. Una muestra más, según el presidente, del compromiso de la sociedad española con el pueblo ucraniano después de que el personal de delegación diplomática española y su embajadora, Silvia Cortés Marín, fueran evacuados el pasado 25 de febrero ante la invasión rusa de Ucrania.

En la misma entrevista, Sánchez insistía en que la principal fuerza de disuasión de Europa frente al presidente ruso, Vladímir Putin, es la "unidad" y que desde esa perspectiva se tienen que plantear los debates. "Cualquier elemento de división o de separación de perspectivas que podamos tener los Estados miembros nos debilita y tenemos que ser conscientes todos", añadía. "Esta es una guerra de Putin contra los valores que representa la UE. Por eso, la unidad es nuestra principal fortaleza", sentenciaba.

Mientras, los ataques de Rusia a Ucrania se recrudecen. Hoy mismo, el presidente Zelenski ha alertado de que las fuerzas rusas han iniciado una nueva ofensiva en el Donbás, en el este de Ucrania, y donde Moscú anunció que centraría los esfuerzos de sus tropas tras el repliegue de la región de Kiev hace ya varias jornadas.

Horas antes, era el propio Estado Mayor del Ejército de Ucrania quien había alertado de lo que algunos llaman "la batalla del Donbás". "Podemos asegurar ahora que las fuerzas militares rusas han comenzado la batalla del Donbás, para la que llevan mucho tiempo preparándose", ha aseverado Zelenski en su propio canal oficial de Telegram.

Se mantienen los esfuerzos diplomáticos

Paralelamente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá hoy una reunión por videoconferencia con líderes de los países aliados para discutir cómo apoyar a Ucrania, informa la Casa Blanca. En un breve comunicado, el gobierno estadounidense asegura que en la reunión Biden debatirá con "aliados y socios" el "continuo apoyo a Ucrania y los esfuerzos para hacer que Rusia rinda cuentas" por sus actuaciones. Aunque no se han ofrecido más detalles sobre el encuentro, la diputada ucraniana Lesia Vasylenko publicó un tuit en el que asegura que a la reunión están invitados, además de Biden y ella, los líderes de Francia, Alemania, el Reino Unido, Polonia, Italia, Rumanía y Canadá.

No obstante, no hay planes para una visita de Biden a Ucrania. Es la respuesta que dan por el momento desde la Casa Blanca a la petición de Zelenski para que su homólogo comprobara de primera mano, en una visita al país, la devastación causada por la invasión rusa. "No hay planes para que el presidente Biden viaje a Ucrania", ha señaló Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca en rueda de prensa.