Sánchez ve bien que el PP dialogue sobre "la cuestión catalana": "Rajoy y Homs deben seguir hablando"

Lo que Pedro Sánchez no pudo buscar, ahora se lo sugiere a Rajoy. "Sería positivo para España que el diálogo entre el señor Rajoy y Homs fructificara y continuara", destaca Pedro Sánchez. El líder socialista, anima al PP a entenderse y buscar el apoyo de los independentistas catalanes, justo lo que el Comité Federal del PSOE concluyó que era malo para España.

"La autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento sólo traerán mayor fractura a una sociedad ya de por sí dividida", relataban desde el Comité. Aún así, Sánchez, durante las negociaciones para su investidura, se reunió en secreto con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras.

"Aquel día Pedro Sánchez habló claro, dijo que nunca iban a reconocer a Cataluña como una nación", destaca el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardá. Pero fue algo que sentó muy mal en el Partido Socialista. "A mi se me criticó, pero yo lo aplaudo", detalla Sánchez.

Pero el PP ya avisa de que por ahí no va a pasar. "Hay límites que el Partido Popular no va a pasar que tienen que ver con la defensa de la unidad de España", señala María Dolores de Cospedal, secretaria General del PP. Aunque no contar con los catalanes significaría que la investidura de Mariano Rajoy quedaría en manos del PSOE.