Sánchez, sobre la protesta de Torra en un acto en Washington: "No vamos a utilizar el agravio territorial, ni vamos a buscar la confrontación"

TRAS LAS PALABRAS DE MORENÉS

El president de la Generalitat y sus acompañantes iniciaron una protesta en un acto en Washington porque Morenés, el embajador español en EEUU, negó la existencia de presos políticos en Cataluña. Quim Torra abandonó el evento, según dijo porque Morenés, les llamó "mentirosos". "No lo he escuchado, pero lo que sí puedo asegurar es que presos políticos en España no hay. Nosotros no vamos a utilizar el agravio territorial, no vamos a buscar la confrontación con el Gobierno de Cataluña", ha explicado Pedro Sánchez.