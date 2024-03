Pedro Sánchez ha respondido a las polémicas declaraciones realizadas hoy (8M) por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha preguntado "cuál es el día del hombre" para hablar de las estadísticas en las que las muertes de hombres son mayoritarias frente a las de mujeres en un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La presidenta ha realizado un bochornoso discurso en el que no solo no ha hecho ninguna referencia al término violencia de género o violencia machista, sino que ha hablado de violencia intrafamiliar, un término acuñado Vox para negar los casos de violencia machista.

"No sé cuál es el día del hombre para hablar de todo esto. Creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días no para compensar las estadísticas, sino para que haya menos hombres y mujeres víctimas, menos personas que pierdan libertad o igualdad ante las oportunidades", explicó Ayuso durante su intervención.

Estas polémicas declaraciones no han tardado en generar reacciones desde el Gobierno. El primero ha sido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido a las declaraciones de Ayuso en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha señalado que le ha "sorprendido" su discurso. "Si tú crees que no hay ninguna desigualdad entre hombres y mujeres, aparte de un planteamiento machista, lleva como consecuencia que no adoptes ninguna medida".

Además, también se hizo de eco de ello Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que quiso indicar que el puesto que ostenta actualmente la 'popular' es gracias a la lucha de "muchísimas mujeres: "Me ha llamado la atención Ayuso diciendo que tenía que haber un día del hombre. Si la presidenta Ayuso lo es, es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que incluso perdieron la vida para reivindicar la igualdad".