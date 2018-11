Pedro Sánchez reivindica su "gobierno de coalición con la sociedad" en el primer Comité Federal del PSOE desde que está en La Moncloa

En el primer Comité Federal del PSOE desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, un aplaudido presidente ha reivindicado la moción de censura que hace cinco meses tumbó a Rajoy: "Hay ocasiones en las que no hay que mirar el coste o el beneficio. Hay que hacer lo que se debe y nosotros hicimos lo que debimos hacer".

Ha sacado pecho de su Gobierno, con experiencia, feminista y progresista. Un ejecutivo, dice, con tres fortalezas: el proyecto político, la voluntad de acordar y la sociedad. "Nosotros gobernamos en coalición con la sociedad. Esta semana ha sido buen ejemplo de ello. Hay que recordar que la sociedad española fue solidaria con la banca y la solidaridad es recíproca".

Discurso de arranque de precampaña de cara a 2019 en el que se ha proclamado a los candidatos autonómicos de mayo y se ha abierto formalmente el proceso de primarias en los municipios de más de 20.000 habitantes.

A esta cita del máximo órgano del partido han faltado el extremeño Fernández Vara, el aragonés Javier Lambán y el asturiano Javier Fernández. Tampoco ha estado Susana Díaz, en plena precampaña de las andaluzas. Aun así, pese a las ausencias, la imagen ha sido de cierre de filas.

También ha contado Sánchez con el respaldo de 11 de sus ministros. Entre ellos, la vicepresidenta Calvo y los titulares de Justicia, Hacienda, Trabajo e Interior, Grande Marlaska, que suena en las quinielas para la alcaldía de Madrid.

Cinco meses de un Gobierno Sánchez que Ciudadanos resume con decretazos e indefiniciones: "Marchas adelante y atrás, decretazos, no tiene un programa claro. Repartirse el pastel de España para el PSOE, no para los españoles" asegura Begoña Villacís. Le reprochan que no haya buscado consensos.