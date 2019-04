Pedro Sánchez podría abrir la puerta a liderar el bloque del 'no' en el PSOE

La gran incógnita de la jornada es si se verá a Pedro Sánchez en la sesión de investidura. Sus más allegados creen que estará presente esta misma tarde, la secretaria general del PSM, Sara Hernández, dijo en MVT que acudiría a la sesión de investidura "porque es una obligación.

Sánchez podría escuchar el discurso de Rajoy aunque también podría sólo ir a la votación. Precisamente qué votará es otro de los interrogantes, algunos compañeros confían en que esté a la altura. José María Barreda ha dicho que "no es posible ser secretario general del PSOE y no acatar lo decidido por los órganos del partido".

Aunque también hay quienes tienen claro que se mantendrá fiel a su 'no es no' e incumplirá el mandato del máximo órgano del partido. "Por las circunstancias y por todo no se encuentra bien, aunque no me ha transmitido la decisión", ha dicho Zaida Cantera.

Si cumple su palabra la tercera incógnita es cómo lo hará, si saldrá durante la votación para no abstenerse ante Rajoy o pulsará el botón del 'no' al candidato popular. Con esta posición Sánchez podría abrir la puerta a liderar a quienes no han cambiado de postura e intentar presentar su candidatura al próximo Congreso del partido.