Pedro Sánchez pide por carta a la gestora del PSOE que no sancione a los compañeros que rompan la disciplina de voto

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez, quien ha renunciado al acta de diputado, ha pedido a la gestora que no expulse a los diputados que digan "no" a la investidura de Mariano Rajoy y que mantenga el actual marco de relación con el PSC.

En la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso de los Diputados tras entregar el escrito de renuncia al escaño, en una declaración leída después de la cual no ha admitido preguntas de la prensa, ha pedido "expresamente" a la gestora que "no elija el camino de la expulsión" de los diputados que no acaten la abstención.

"Y ni mucho menos romper la alianza con el partido hermano del PSC", ha añadido acto seguido. Según sus palabras, si la gestora optara por la expulsión y la ruptura de la alianza con los socialistas catalanes, cometería "un error" que en cualquier caso, ha puntualizado, "sólo podría hacerse en el marco de un congreso federal".

Pedro Sánchez, además, ha expuesto una defensa del actual "marco de relación" con el PSC que dirige Miquel Iceta y que hace pocos días, en su Consell Nacional, determinó que mantendría el no en la segunda votación de la investidura de Rajoy, la cual tendrá lugar en unas horas.

"Somos muchos los que defendemos el marco de relación entre PSOE y el PSC, y somos muchos los que defenderemos al PSC", ha recalcado para después sentenciar que "el liderazgo compartido" de ambas formaciones hermanadas constituye "la solución federal" al problema que actualmente representa el proceso soberanista de Cataluña.