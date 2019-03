Pedro Sánchez no asegura que las primarias abiertas del PSOE se celebren este año

Sorpresa en el proceso de primarias abiertas en el Partido Socialista. Por primera vez, el candidato Pedro Sánchez, reconoce en una entrevista del diario ‘ABC’, que pueden no celebrarse en la fecha prevista a pesar de que el partido ya anunció que serían en noviembre de este mismo año: “Voy a mantener las primarias abiertas, pero, honestamente, haré lo que más ayude a nuestros candidatos a las alcaldías y a las presidencias de comunidad autónoma”.

Pero no concreta fecha y dice que el calendario se lo dieron hecho y este domingo ha evitado aclarar más: “Todavía no hemos terminado este proceso y ya estamos pensando en el siguiente. Este es un momento histórico”. Curiosamente, hace solo 15 días, se comprometió en el programa Al Rojo Vivo a respetar el calendario y afirmó que habría primarias en las fechas establecidas.

En la entrevista además sigue sin desvelar si se presentará o no a esas primarias abiertas para ser candidato a la presidencia del Gobierno: “Ya veremos. Lo importante es que el PSOE salga fortalecido”.

El resto de candidatos sí que respetará el calendario. Eduardo Madina además ha anunciado que se presentaría en caso de ser elegido Secretario General: “Este partido se abrirá. Cumpliré con el proceso de primarias abiertas en noviembre tal y como estaban previstas para elegir a nuestra candidatura a la presidencia del Gobierno”.

José Antonio Pérez Tapias quiere primarias pero no se presentará: “En el caso en el que sea elegido Secretario General del partido no me presentaré a primarias”. La sorpresa está ahora en ese anuncio de Pedro Sánchez que ahora no se compromete a celebrar las primarias abiertas este mismo año.