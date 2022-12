En un abarrotado palacio de Congresos de A Coruña, Pedro Sánchez se ha mostrado mucho más enérgico que en el debate y advertía "ninguna lección al PSOE, ninguna". Sánchez ha querido dejar claro que "no votar al PSOE es regalar el voto al presidente del paro, la desigualdad y la corrupción que es Mariano Rajoy".

Aunque el mitin ha estado marcado también por la intervención de Pilar Cancela, cabeza de lista por A Coruña. La que fue directora de Relaciones Laborales con Manuel Fraga se ha expresado en contra de la prostitución así: "no lo voy a decir gritando para que no digan que las feministas somos unas exaltadas, pero lo voy a decir, las mujeres no nacemos para putas, no nacemos para puta".

Polémica ha sido también la presencia de José Ramón Gómez Besteiro, secretario de los socialistas gallegos e imputado, entre otros delitos, por cohecho y tráfico de influencias. Imputado en el marco del caso Garañón, cuando era concejal de urbanismo en Lugo, tendrá que declarar ante la juez de Lara el próximo 12 de enero.