Pedro Sánchez a Mariano Rajoy: "Su Gobierno ha fallado a los españoles"

LAMENTA QUE "LOS CIUDADANOS SE ALEJAN DE LAS INSTITUCIONES"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido que alguien en el PP "asuma responsabilidades a nivel de partido" por la corrupción, un problema que, en su opinión, "no afecta a todos los partidos por igual". "Su Gobierno ha fallado a los españoles" , ha criticado, para añadir: "Tras el auto de ayer, no está en condiciones de abordar la regeneración", "usted no entiende lo que está pasando en España".