Pedro Sánchez: "El copyright en este país del discurso del miedo lo tiene la derecha, no paguemos derechos de autor"

ANIMA AL PSOE A NO ANCLARSE EN EL PASADO

Pedro Sánchez dice que el PSOE no volverá a ganar si no evoluciona ni se convierten en una organización del siglo XXI. El precandidato a las primarias socialistas en un acto con militantes señala que no se pueden anclar en el pasado por muy glorioso que fuera y carga contra quienes, asegura, hacen un discurso del miedo contra él, acusándole de querer romper España.