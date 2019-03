Pedro Sánchez desvela que quiere "agotar la legislatura" y convocar elecciones en 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que su aspiración es agotar la legislatura y, por tanto, no convocar elecciones generales hasta el año 2020. A lo largo de la legislatura ha explicado que le gustaría derogar normas como la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma laboral, aunque ha admitido que en el primer caso "hay mucho más acuerdo parlamentario" que en el segundo, y "hay que ser muy realista" sobre los apoyos con los que puede contar el Gobierno en las Cortes.

Uno de los asuntos principales a los que tendrá que hacer frente el Ejecutivo será la situación en Cataluña, y, al respecto, ha considerado "razonable" que los presos soberanistas catalanes sean acercados a cárceles de esa comunidad cuando acabe el periodo de instrucción judicial.

Según ha argumentado, se trata de que estén cerca de sus familiares, pero también de sus letrados, porque el derecho a la defensa se tiene que poder "ejercer y materializar". Pero ha diferenciado esta situación de la de los presos etarras ya que ha dicho que en este último caso se trata de sentencias firmes.

Sánchez ha confirmado que el viernes asistirá, junto con el rey, a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, donde espera coincidir con el presidente catalán, Quim Torra, a quien podría recibir en el Palacio de la Moncloa a principios de julio. De hecho, ha recordado que la semana pasada habló ya con todos los presidentes autonómicos, con quienes quiere reunirse en la Moncloa en las próximas semanas empezando por las cuatro comunidades "históricas": País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía.

En lo que resta de legislatura Sánchez ha dicho que su Gobierno "por supuesto que tomará" la decisión de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos para convertir ese lugar en un centro de homenaje a las víctimas y de reconciliación, aunque no ha concretado cuándo.

"Veremos la fecha y el momento", ha comentado. Sánchez ha desvelado también que su primer viaje al exterior será el próximo sábado a París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de una ronda de reuniones con varios líderes europeos. Con el gobierno francés y el alemán ha dicho que está en contacto el Ejecutivo español para trabajar ante la próxima cumbre europea (el 28 y 29 de junio en Bruselas) sobre la posibilidad de crear un fondo de garantía de depósitos que supondría la culminación de la unión bancaria.

En su reunión con Macron abordará la situación de las personas que han llegado a España a bordo del Aquarius, un gesto que ha negado que tenga un efecto llamada y que ha dicho que sólo contiene "una llamada a la solidaridad del conjunto de la Unión Europea".

El presidente del Gobierno ha reconocido que "probablemente" no habría nombrado a Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte si hubiera conocido que Hacienda le había sancionado por fraude fiscal, mientras que ha defendido la inocencia y "ejemplaridad" del ministro de Agricultura, Luis Planas. Con respecto a la situación del PP, Sánchez ha ofrecido lealtad al futuro líder de este partido pero le ha demandado también la misma lealtad para hacer frente a los desafíos que España tiene por delante.

Sí ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de no haber "dejado en muy buen estado" las cuentas de la Seguridad Social, y ha planteado la necesidad de crear "figuras impositivas nuevas" para garantizar el sistema público de pensiones. También se ha referido a la entrada en prisión de Iñaki Urdangarín para considerar que se demuestra que la justicia es "igual para todos" y que "no hay nadie por encima de la ley". El presidente del Gobierno ha confiado en que esta semana haya un acuerdo en el Congreso sobre la renovación de los consejeros de RTVE, pero ha advertido de que, si no es así, su Ejecutivo "tampoco va a mirar a otro lado", sino que va a actuar para evitar que se siga postergando.