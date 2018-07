Pedro Sánchez critica a Iglesias por su "pataleta" y avisa: "dialogar no es chantajear"

CREE QUE ESTÁN "CONDENADOS A ENTENDERSE"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que, en democracia, "dialogar no es chantajear, influir no es imponer y acordar no es bloquear". A su juicio, la reacción de Iglesias ante el acuerdo para elegir la Mesa del Congreso tuvo "bastante de pataleta" de "niño pequeño".