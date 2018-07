Pedro Sánchez considera 'insultante' e 'insuficiente' que Rajoy no comparezca antes de la cumbre de la UE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido a Mariano Rajoy que acuda a la Cámara baja al considerar que "no es la forma de tratar al Parlamento" que se niegue a consensuar con los grupos la postura que defenderá en la reunión de Bruselas, cuyo asunto principal será el futuro de la relación del Reino Unido con la UE.



"Es insuficiente, por no decir insultante, el planteamiento del Gobierno de que no comparezca el presidente en el pleno para explicar la posición en el Consejo Europeo y que lo estén intentando llevar a la Comisión de Exteriores y que quien comparezca sea el secretario de Estado", ha censurado el líder del PSOE.



Sánchez ha recordado a Rajoy que él es a quien el Rey ha dado el mandato constitucional de intentar formar gobierno, por lo que le ha exigido que rectifique.



En otro asunto donde Sánchez se ha mostrado crítico con el líder del PP es en relación con Cataluña, al considerar que como aspirante a la investidura, merece ser informado de las medidas que vaya a adoptar el Ejecutivo en funciones.



"Cuando menos, lo que tendría que hacer Rajoy es descolgar el teléfono y llamar al PSOE y a quien les habla. Es lo que dictan las normas y el buen uso en política.

Aún estoy esperando su llamada", le ha afeado Sánchez. El candidato socialista ha confirmado que quiere reunirse la próxima semana con Rajoy, pero ha puntualizado que su intención es hacerlo en el Congreso y no en Moncloa.