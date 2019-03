Pedro Sánchez: "Cataluña no es ni de Mas, ni de Junqueras, ni de Romeva"

A cinco días para empezar la campaña en Cataluña, Junts pel Sí cierra filas con alcaldes catalanes. Artur Mas denuncia que muchos se sienten extrajeros dentro de España. Y por eso llama a la movilización."Hemos llegado hasta el punto en el que muchos catalanes se sienten extranjeros", asegura el President.

Pedro Sánchez entra en escena en la precampaña catalana y asegura que Cataluña no es de Junts Pel Sí y asegura que "Cataluña no es de ninguna lista. Cataluña no es ni de Mas, ni de Junqueras ,ni de Romeva, Cataluña es de todos".

Podemos exige al presidente catalán que no utilice el proceso sobenista para protegerse políticamente. Así, Íñigo Errejón afirma que "Cataluña no es la excusa de ningún corrupto que quiera esconderese y protegerse". Pero para Unió, Artur Mas va cogido de la mano de su enemigo. Durán i Lleida cree que "a Mas le queda muy poco, sus socios le van a invitar a irse de casa", así lo afirmó en el diario 'La Razón'.

Y el PP añade que Mas está al final de su camino político. El portavoz del PP en Cataluña, Enric Millo, dice que "es un presidente en declive, que está en el final del trayecto, y los que están con el en la campaña le están preparando su propio funeral político".



Ciudadanos asegura que el programa de la candidatura independista no se puede tomar en serio. "El manual de montaje de una estantería del Ikea es mucho más serio y riguroso que el panfleto para declarar la independencia", apuntaba Inés Arrimadas.Y todo a las puertas del inicio de la campaña oficial.