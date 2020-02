El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado lecciones de constitucionalismo del "tripartito del Apocalipsis" y ha subrayado la necesidad de diálogo en Catalunya.

"Sabéis que esta semana se va a iniciar el diálogo con la Generalitat de Catalunya y si alguien cree en ese diálogo es el Partido Socialista. Si alguien va a apostar por la agenda de reencuentro en Catalunya es el Partido Socialista", ha subrayado en un mitin en Santiago de Compostela, en el que ha arropado la candidatura de Gonzalo Caballero a la Xunta.

En un pabellón en el que se han dado cita más de 1.500 personas, Sánchez ha defendido la apuesta del PSOE por el "diálogo territorial". "Nosotros somos gente a la que no nos importa el color del gobierno, anteponemos el interés general y el interés de la gente de a pie a cualquier signo político de los gobiernos autonómicos. Eso es lo que mejor representa el espíritu constitucional", ha sostenido.

"Nosotros admitimos a fans y a conversos sobre la Constitución española pero no asumimos ni admitimos ninguna lección por parte de la derecha de constitucionalismo", ha dejado claro el presidente del Gobierno, que ha acusado a la derecha y a la ultraderecha de "reducir" la Carta Magna "al artículo 155".

PP, Vox y Ciudadanos, el "tripartito del Apocalipsis"

Enfrente, ha asegurado que el Partido Socialista defiende "la Constitución de los derechos sociales, de los derechos de las mujeres, del medio ambiente, del derecho a unas pensiones dignas". "Del derecho, en definitiva, a un país en concordia, convivencia y en igualdad", ha manifestado.

"Nosotros somos constitucionalistas, sí, pero de toda la Constitución; no de un 155 semanal", ha afeado Sánchez que ha pedido al "tripartito del Apocalipsis" que "si no quiere arrimar el hombro" al menos no sea "obstáculo para el avance de Galicia y de España".