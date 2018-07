Pedro Sánchez: "Aquellos que ofrecen un referéndum deben saber que la Constitución no lo reconoce"

En rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con los portavoces de ERC y DiL, Sánchez ha ironizado al ser preguntado sobre la posición del PSOE sobre el referéndum de Cataluña al responder: "A lo mejor lo tengo que decir en otro idioma".

"No es que el PSOE no quiera que la sociedad catalana vote, queremos que los catalanes voten, pero aquellos que están ofreciendo un referendo, Podemos y otras fuerzas políticas, deben saber que la Constitución no reconoce fragmentar la soberanía nacional" y esa propuesta requiere "una reforma constitucional", ha explicado.

El líder del PSOE ha subrayado que la sociedad catalana lo que se merece no es una votación para decidir si quieren seguir en España o ser independientes, sino votar un acuerdo para esa reforma constitucional.

Sánchez se ha comprometido con ERC y DiL a que, si logra una mayoría para construir un Gobierno progresista, a partir de la primera semana de marzo tenderá la mano a las autoridades políticas catalanas y recuperará los 23 puntos que el expresidente catalán Artur Mas trasladó al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en julio de 2014 para una eventual negociación.

Sánchez, que ha prometido la apertura de "un nuevo tiempo para Cataluña", ha confirmado también el compromiso del PSOE de reformar el sistema de financiación autonómico y mejorar la financiación de Cataluña, y de derogar las leyes, como la Lomce, que han vulnerado la política educativa catalana.

Según ha explicado, les ha expuesto a las fuerzas independentistas que el PSOE considera un "profundo error" la deriva soberanista en Cataluña y apuesta por el consenso para buscar una solución política, al tiempo que rechaza cualquier decisión unilateral.

En este sentido, ha reafirmado que Cataluña no puede situarse fuera de la legalidad democrática ni puede haber un Gobierno que obligue a los catalanes a "elegir entre ser catalanes o españoles", cuando ambas identidades "siempre han sumado".

De cara a una reforma de la Constitución, Sánchez ha confiado también en que el PP no se guíe por intereses partidistas y "no utilice el Senado como institución de bloqueo" con su mayoría absoluta en la Cámara alta.