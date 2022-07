Habrá novedades por parte del Gobierno durante el debate sobre el estado de la nación que se celebrará el martes en el Congreso de los Diputados. Así lo ha anunciado Félix Bolaños en una entrevista en 'El Periódico', que ve esta cita como "una oportunidad magnífica" para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, explique las medidas que se han tomado a lo largo de la legislatura.

"El debate del estado de la nación es una oportunidad magnífica para que el presidente del Gobierno explique todas las medidas que hemos adoptado en estos dos años y medio de legislatura. También es una oportunidad para anunciar medidas que adoptaremos en lo que resta de legislatura con la misma finalidad: paliar las consecuencias económicas y sociales que está teniendo la guerra de Ucrania en nuestras empresas, autónomos, trabajadores y clases medias", avanza Bolaños.

Preguntado acerca de las posibles medidas que se pongan sobre la mesa, Bolaños nos entabla en ese debate sobre el estado de la nación, el primero que se celebra desde 2015, para que sea el propio Sánchez el que detalle cuáles serán los próximos pasos del Ejecutivo.

Bolaños ha censurado también el "entorno ensordecedor" generado por la oposición y lo ha contrapuesto a la "política útil" por la que aboga el Gobierno, que "se dedica a las cosas del comer cuando otros se dedican al ruido o a la grandilocuencia".

Sin citar al PP ni a ninguna formación en concreto, el ministro ha advertido de que "cuando uno intenta buscar el ruido es porque no quiere debatir en profundidad". "Cuando alguien quiere un entorno ensordecedor, para que a la ciudadanía no le lleguen las medidas adoptadas, es porque no quiere explicar cuál sería su alternativa a las pensiones, a la seguridad ciudadana o a la reforma laboral. Mientras que la política útil lo que hace es ocuparse de lo que verdaderamente interesa a la gente", ha dicho el ministro.

Acto seguido, Bolaños ha añadido: "Cuando se dedican a la grandilocuencia y a hablar siempre de grandes conceptos -la patria, la dignidad, la democracia- también están intentando soslayar que lo que tenemos son debates de las cosas del comer. Y el Gobierno de España se dedica a las cosas del comer".