Pedro Sánchez: "Trabajaré sin descanso por que haya una mayoría alternativa que acabe con esta etapa negra del PP"

Pedro Sánchez arranca su nueva etapa como secretario general con un destino claro: "Hemos puesto al PSOE rumbo a la Moncloa". Como líder del PSOE tiende la mano desde el minuto uno, a las fuerzas del cambio: "Quiero anunciaros que voy a trabajar sin descanso porque haya una mayoría parlamentaria alternativa que acabe con esta etapa negra de Gobierno del PP".

Pero con aviso incluido: "Si continúan los vetos el PSOE hablará claro y les dirá a los millones de votantes progresistas que quieren cambiar la realidad de este país que en las próximas elecciones apoyen mayoritariamente al único partido que lo puede garantizar que es el PSOE".

Y una mención expresa a las expectativas que no se cumplieron tras el 15M: "En la Puerta del Sol se reunieron un 15 de mayo para decir no nos representan. Les quiero decir a todos ellos que esa demanda de regeneración aun no satisfecha pronto va a llegar".

Sánchez quiere recuperar la esencia del PSOE como partido de izquierda de gobierno y apartar el gobierno de Rajoy: "Quiero hacer una declaración solemne, nosotros sólo competimos contra el PP. Nuestro objetivo es derrotar a la derecha".

Un objetivo que dice, logrará con su nueva ejecutiva federal, nada, reconoce, de integradora. Sí ha tenido de agradecimiento para sus rivales en las primarias: "Quiero dar las gracias a Susana Díaz y Patxi López por el proceso de primarias ejemplar que hemos tenido". Como símbolo de la esencia del PSOE, clausura el acto cantando la internacional".